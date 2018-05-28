Польша выступила за вступление Украины и Грузии в НАТО

Спикер польского сейма Марек Кухчиньский во время своего выступления на сессии парламентской ассамблеи НАТО заявил, что Польша выступает за вступление Грузии и Украины в альянс. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Кухчиньского, все государства, которые разделяют ценности и обязанности стран-членов НАТО, должны иметь возможность стать его частью.

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«Мы выступаем за членство в НАТО Грузии и Украины», — заявил Кухчиньский.

Он добавил, что непринятие украинской и грузинской сторон в состав альянса угрожает его стабильности.

Ранее Польша предложила $2 млрд за создание в стране военной базы США.