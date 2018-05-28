Sun: Мэй предложит Трампу встретиться за городом из-за готовящихся протестов

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена убедить президента США Дональда Трампа в ходе его визита встретиться в ее загородной резиденции.

Причиной тому стали готовящиеся протесты в Лондоне, направленные против американского президента, пишет The Sun. По данным газеты, принять участие в демонстрациях изъявили желание уже десятки тысяч британцев.

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Предложение Мэй передаст в Белый дом британский посол в США Ким Даррок.

Таким образом, вместо лондонских достопримечательностей американскому президенту предложат побывать в резиденции премьер-министров Чекерс, в Виндзорском замке и Бленхеймском дворце.

Ранее стало известно, что Трамп прибудет в Британию с визитом 13 июля.