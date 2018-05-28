СМИ: президент Южной Кореи может присоединиться к встрече Трампа и Ким Чен Ына

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин может присоединиться к встрече президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, если Вашингтон и Пхеньян договорятся о ней. Об этом сообщает агентство «Ренхап» со ссылкой на высокопоставленный источник.

Встреча, которая намечалась на 12 июня в Сингапуре, до сих пор находится под вопросом. Если США и КНДР окончательно утвердят ее проведение, то Мун Чжэ Ин также может поучаствовать в ней.

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«Обсуждения только начались, поэтому мы ждем, к чем они придут. В зависимости от исхода, президент [Южной Кореи] может составить компанию Трампу и Ким Чен Ыну в Сингапуре», — сказал источник.

Ранее стало известно, что прибывшая в КНДР делегация США начала переговоры с северокорейской стороной.