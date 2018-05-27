Американская делегация прибыла в КНДР

Американская делегация из Белого дома прибыла на территорию КНДР с целью участия в переговорах по подготовке встречи лидеров США и Северной Кореи, передает Washington Post.

Сообщается, что главой делегации был назначен экс-спецпредставитель Госдепартамента США по КНДР Сон Ким, другими участниками команды стали член совета национальной безопасности по вопросам Южной Кореи и КНДР Элисон Хукер, а также помощник министра обороны США по вопросам Восточной Азии Рэндалл Шрайвер.

Ожидается, что Сон Ким встретится с заместителем министра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи 28 и 29 мая.