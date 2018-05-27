Сноуден: Трамп очень любит Путина

Экс-сотрудник американского Агентства национальной безопасности Эдвард Сноуден заявил, что никто на свете не любит президента России Владимира Путина так, как американский лидер Дональд Трамп. Об этом пишет Huffington Post.

«Никто на свете не любит Путина так, как Трамп. Но думаю, что люди хотят слишком многого, надеясь, что расследование Мюллера найдет объективные доказательства против Трампа», — сказал Сноуден.

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Он также не считает, что правительство России «завербовало» президента США.

По его словам, это не отменяет того, что Трамп хочет сотрудничать с Россией.

Ранее посол США в России Джон Хантсман прокомментировал возможную встречу Путина и Трампа.