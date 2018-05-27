На Украине рассказали, как «уничтожить Россию»
Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что Россию якобы можно «уничтожить» с помощью санкций. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Я полагаюсь на повышение давления на Россию, усиление санкций против России, на разрушение экономики России, больше решительных действий в этом направлении», — сказал Тука.
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По его мнению, «крупнейшая империя в мире — Советский союз, была уничтожена таким способом без единого выстрела».
Однако, он также признал, что к распаду СССР привели и «ряд других факторов, включая гонку вооружений».
Ранее сообщалось, что Украина ввела санкции против российских СМИ.