Путин допустил мирный договор с Японией при наличии крепких экономических отношений

Президент России Владимир Путин допустил, что с Японией может быть подписан мирный договор при условии успешного экономического сотрудничества на островах южных Курил, сообщают в агентстве Kyodo.

Данное предположение Путин сделал на Петербургском экономическом форуме во время беседы с представителями новостных агентств. По его мнению, в случае, если Япония и Россия будут вести совместную экономическую деятельность на четырех островах южных Курил, на которые претендует японская сторона, то «в конце концов можно достичь заключения мирного договора».

Ранее премьер-министр Синдзо Абэ предложил Путину помечтать о Курильских островах.