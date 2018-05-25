Путин назвал провокатором модератора на ПМЭФ из-за вопроса о Трампе

Президент России Владимир Путин назвал провокатором редактора международного информационного холдинга Bloomberg Джона Миклетвейта, который выступил в качестве модератора на панельной сессии Петербургского международного экономического форума, после того, как тот зада вопрос о президенте США Дональде Трампе, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Есть ли у вас какие-то предложения относительно того, каким образом работать с президентом Трампом, потому что вы как-то были связаны с его предвыборной кампанией?», — спросил Миклетвейт.

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Путин счел провокацией такую формулировку вопроса.

«Провокатор. Я не был связан с предвыборной кампанией господина Трампа», — сказал президент.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию с пленарной сессии форума, где выступают президенты России и Франции, премьер Японии, зампредседателя КНР и глава МВФ.