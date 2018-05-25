Трамп объявил о перезапуске диалога с КНДР

Американский президент Дональд Трамп заявил, что администрация США приняла решение о перезапуске диалога с Северной Кореей после отмены встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном, передает CNBC.

«Посмотрим, что будет. Теперь мы с ними разговариваем», — сказал Трамп.

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Глава государства также сообщил, что отмененная прежде встреча с северокорейским лидером все еще может состояться.

Ранее в КНДР заявили, что отмена саммита в одностороннем порядке заставила руководство страны задаться вопросом, были ли приложены все необходимые усилия для налаживания отношений с Соединенными Штатами.