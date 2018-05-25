Путин считает важным качественное обновление управленческих команд в регионах

Президент России Владимир Путин рассказал на Петербургском международном экономическом форуме о важности продолжения качественного обновления региональных управленческих команд. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Считаю важным продолжение линии на качественное обновление региональных команд. Именно на этом уровне сейчас во многом формируется новая управленческая культура, современные подходы к решению экономических, социальных задач», — сказал Путин.

Реклама

Он также отметил, что конкуренция регионов за бизнес-климат и за инвесторов растет.

«По сути это означает, что нам удалось запустить механизм постоянных изменений», — подчеркнул Путин.

Ранее Путин сообщил, что Россия будет перенимать лучшие практики других стран.