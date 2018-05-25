Порошенко рассказал о пятилетнем плане «освобождения» Украины

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что у него есть четкий план действий на следующие пять лет, включающий шаги по освобождению страны от «российской агрессии». Об этом сообщает РИА «Новости».

«У меня как у президента есть абсолютно четкое видение, что делать следующие 5 лет», — сказал Порошенко.

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Он отметил, что знает, каким образом стимулировать экономический рост и создать конкурентную экономику, а также обеспечить привлечение инвестиций. Также Порошенко пообещал «обеспечить мир» на Украине и консолидировать усилия для «освобождения от российского агрессора».

Ранее сообщалось, что Порошенко и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обсудили «агрессивную политику Кремля».