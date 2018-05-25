Абэ по-русски поблагодарил гостей ПМЭФ

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в конце своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме по-русски поблагодарил аудиторию, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Мы с президентом установили своего рода традицию встречаться как можно чаще. Завтра мы перемещаемся в Москву, и я думаю, что мы опять проведем обстоятельное общение. Это будет уже наша 21-я встреча с президентом», — также отметил Абэ.

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Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон,выступая в рамках пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), обратился к президенту России Владимиру Путину с формулировкой «дорогой Владимир».

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию с пленарной сессии форума, где выступают президенты России и Франции, премьер Японии, зампредседателя КНР и глава МВФ.