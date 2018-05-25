Макрон обратился к Путину с формулировкой «дорогой Владимир»

Президент Франции Эммануэль Макрон,выступая в рамках пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), обратился к президенту России Владимиру Путину с формулировкой «дорогой Владимир», передает корреспондент «Газеты.Ru».

Макрон использовал формулировку «mon cher Vladimir».

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«Дорогой Владимир, я считаю, что необходимо работать вместе», — сказал Макрон, обращаясь к своему российскому коллеге.

Макрон также вспомнил и процитировал «Войну и мир» Льва Толстого. Глава Франции восхитился тем, как Каратаев заразил Безухова оптимизмом.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Франция является давним и надежным партнером России.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию с пленарной сессии форума, где выступают президенты России и Франции, премьер Японии, зампредседателя КНР и глава МВФ.