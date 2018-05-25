В Екатеринбурге депутаты приняли отставку Ройзмана

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В Екатеринбурге депутаты городской думы приняли отставку мэра Евгения Ройзмана. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, из 33 депутатов городской думы 25 проголосовали за отставку Ройзмана, шесть человек высказались против. При этом сам Ройзман не присутствовал на заседании.

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«Решение подписано и вступило в силу», — заявили на заседании.

Ранее сообщалось, что в связи с отставкой Евгения Ройзмана пост главы города временно займет заместитель председателя думы Виктор Тестов. Отмечается, что следующие выборы мэра города будут непрямыми и состоятся в сентябре. По словам Ройзмана, он считает поправки, которые должны быть внесены в устав Екатеринбурга из-за отмены прямых выборов мэра, «прямым обманом жителей и предательством интересов города» и не хочет участвовать в происходящем.