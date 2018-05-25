NBC: Трамп опасался, что Ким Чен Ын отменит саммит раньше него

Президент США Дональд Трамп опасался, что глава КНДР Ким Чен Ын отменит личную встречу раньше него и поэтому решил опередить северокорейского лидера, передает NBC со ссылкой на источники.

Отмечается, что решение об отмене саммита, который должен был пройти 12 июня в Сингапуре, стало неожиданностью для администрации Белого дома.

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«Еще вчера не было ни одного намека, что это [отмена саммита] произойдет», — сказал источник, который занимался подготовкой личной встречи лидеров стран.

Также сообщается, что отговорил Трампа от встречи с Ким Чен Ыном помощник президента по национальной безопасности Джон Болтон, который является сторонником силового решения конфликта на Корейском полуострове.

По данным NBC, решение об отмене саммита вызвало негативную реакцию у государственного секретаря Майка Помпео, который дважды в этом году летал в Пхеньян для переговоров с северокорейскими властями.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что США могут ввести новые санкции против КНДР в начале следующей недели.