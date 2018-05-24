Песков назвал сроки «прямой линии» с Путиным

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, «прямая линия» с главой государства пройдет до 14 июня, передает сайт НТВ.ru.

«Она будет до чемпионата мира, мы своевременно сообщим об этом… Будут определенные новации — и технологические новации, и содержательные новации», — сказал Песков.

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Песков отказался сообщать подробности о грядущей «Прямой линии с Владимиром Путиным», однако отметил, что идея мероприятия остается той же, что и раньше: прямая линия — способ общения президента страны с гражданами и получения обратной связи.

«Это позволяет нашему президенту не просто держать руку на пульсе, быть в курсе того, что происходит в стране, но и понимать, чем живут люди», — добавил Песков.

Ранее Песков рассказал, что Владимиру Путину сообщили о смерти онкобольной Дарьи Стариковой, которая в ходе «прямой линии» в 2017 году пожаловалась ему на недоступность лечения.