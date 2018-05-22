CNBC: Россия представляет реальную угрозу США на Ближнем Востоке

Москва может потеснить Вашингтон на Ближнем Востоке, и это грозит внешнеполитической катастрофой для США, сообщает телеканал CNBC.

Если США не осознают реальную угрозу, исходящую от Роcсии в ближневосточном регионе, они могут проиграть большую часть региона Москве, следует из материала.

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Между тем, отмечает CNBC, эксперты в Вашингтоне обсуждают план действий, «как будто это 2012 год, когда США были влиятельной силой». В то же время, говорится дальше, эксперты упускают то, что в 2018 году Россия вытеснила США на Ближнем Востоке.

Из-за большого внимания к «мертвой» иранской ядерной сделке упускается тот факт, что главная борьба разыгрывается с Москвой.

«Наше противостояние не с Ираном и даже не с Ближним Востоком — оно с Россией», — отмечает американский телеканал.

Ранее сообщалось, что первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири заявил, что Вашингтону следует отказаться от угроз в адрес Тегерана.