Прокуратура Германии намерена экстрадировать Пучдемона в Испанию

В Германии прокуратура федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн изучила предоставленные испанской стороной материалы и намерена добиться экстрадиции экс-главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона в Испанию. Об этом пишет Die Zeit.

Как отмечается, испанские власти передали немецкой стороне видеозаписи, на которых в том числе якобы зафиксировано, как во время референдума о независимости Каталонии в отношении сотрудников правоохранительных органов совершаются насильственные действия.

Реклама

«Беспорядки достигли такого размаха, что прокуратура исходит из того, что выдача допустима и по обвинению в мятеже», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее сообщалось, что выбранный главой каталонского правительства Ким Торра принес присягу перед официальным вступлением в должность, при этом он изменил ее текст и не упомянул испанского короля Филиппа VI и конституцию страны.