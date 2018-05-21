Эксперт: надо менять всю систему власти на Украине

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак предположил, что Украину спасёт только смена системы власти, передает НСН.

«Такие требования выдвигаются, наверное, чтобы объяснить, почему Украине больше не стоит выдавать кредиты. Всё, что нужно было от Украины – получили, ещё нужно довести до ума или безумия земельную реформу, распродать земли. Это будет последняя точка в существовании остатков суверенитета Украины.

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Сложно представить, как будет выходить из ситуации правительство, даже отставка не будет выходом, потому что на его смену придут такие же. Надо менять вообще всю систему власти, возвращать хотя бы на уровень февраля 2014 года», — подчеркнул эксперт.

Депутат Верховной рады Александр Кирш призвал премьер-министра страны Владимира Гройсмана не бояться выдвигать свои условия Международному валютному фонду и шантажировать его дефолтом, «как это сделала Греция».

По его словам, МВФ в любом случае даст деньги, поэтому с ним стоит торговаться, так как у населения уже нет денег для оплаты ещё более высокой цены на газ.