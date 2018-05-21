СМИ узнали о новом формате «прямой линии» с Путиным

На «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным не будет зрителей в студии, сообщает «Би-би-си» со ссылкой на двух источников, знакомых с подготовкой эфира.

По словам источников, «прямая линия» пройдет 7 июня. Зрителей в студии не будет, так как организаторы решили максимально сосредоточиться на вопросах, присылаемых телезрителями. Отмечается, что вопросы для главы государства будут выводиться на экраны в студии.

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Также источники телеканала подчеркнули, что в этом году подготовка эфира проходит в большой секретности. По их словам, это может означать, что организаторы «прямой линии» готовят и другие нововведения.

Ранее в Кремле пообещали своевременно обнародовать дату проведения «прямой линии».