Посол объяснил, что означает победа Мадуро для России

Победа Николаса Мадуро на выборах президента Венесуэлы означает дальнейшее развитие отношений с Россией. Об этом заявил посол России в стране Владимир Заемский, передает РИА «Новости».

По словам Заемского, нет никаких сомнений, что Мадуро будет продолжать курс на развитие отношений с Москвой.

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«Для него слова о стратегическом партнерстве – не пустой звук. Поэтому нужно ожидать, что сохранится интерес и нацеленность венесуэльской стороны на развитие, расширение и диверсификацию отношений с нашей страной», — сказал дипломат.

Ранее сообщалось, что, по данным избирательной комиссии, Мадуро одержал победу на президентских выборах в Венесуэле.