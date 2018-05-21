Берлускони назвал Крым самой красивой частью России
Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони назвал Крым самым красивым регионом России. Об этом сообщает РИА «Новости».
Выступая перед своими сторонниками, политик вспомнил о своей поездке на полуостров.
«Я ехал на машине по Крыму вместе с [президентом России] Владимиром Путиным по прибрежной дороге у Черного моря. Слева я увидел удивительно красивые парки с прекрасными растениям», — сказал Берлускони.
Он также вспомнил, что был поражен красотой парков.
«Это делает регион, а конкретно эту часть Крыма, самой красивой частью территории России», — сказал бывший итальянский премьер.
Агентство отмечает, что политик посещал Крым с частным визитом в сентябре 2015 года.
В октябре прошлого года Берлускони подарил Путину на день рождения пододеяльник с их фотографией.