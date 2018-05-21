Берлускони назвал Крым самой красивой частью России

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони назвал Крым самым красивым регионом России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Выступая перед своими сторонниками, политик вспомнил о своей поездке на полуостров.

«Я ехал на машине по Крыму вместе с [президентом России] Владимиром Путиным по прибрежной дороге у Черного моря. Слева я увидел удивительно красивые парки с прекрасными растениям», — сказал Берлускони.

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Он также вспомнил, что был поражен красотой парков.

«Это делает регион, а конкретно эту часть Крыма, самой красивой частью территории России», — сказал бывший итальянский премьер.

Агентство отмечает, что политик посещал Крым с частным визитом в сентябре 2015 года.

В октябре прошлого года Берлускони подарил Путину на день рождения пододеяльник с их фотографией.