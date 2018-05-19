На Украине рассказали о трех вариантах возвращения Донбасса

На Украине заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак рассказал о трех возможных вариантах возвращения Донбасса Украине. Об этом он сказал в интервью «Обозревателю».

По его словам, для быстрого достижения мира можно сдаться и распустить армию, но наступивший мир и покой не продлятся долго. Военный путь Грымчак считает маловероятным по ряду причин.

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«И путь, предложенный президентом, введение миротворцев и международной администрации, затем передача этих территорий под контроль Украины», — заявил Грымчак.

Он добавил, что такой вариант является оптимальным. Грымчак также выразил готовность рассмотреть другие сценарии, которые он не видит.

Ранее украинский президент Петр Порошенко заявил, что формат Антитеррористической операции вооруженных сил Украины на востоке страны будет изменен на операцию Объединенных сил 30 апреля.