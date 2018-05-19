В исполкоме СНГ отреагировали на решение Украины отозвать своих представителей

Руководитель пресс-службы исполкома СНГ Владимир Никаноров дал комментарий, после того как Украина заявила об отзыве своих представителей из всех органов организации. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Никанорова, это не первый раз, когда те, кто представляет Украину, что-либо заявляют без дальнейших последствий.

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«Задайте украинской стороне (вопрос): кого персонально они отозвали на этот раз? Дело в том, что в аппарате исполкома (СНГ) сейчас нет сотрудников от Украины», — заявил Никаноров.

Он добавил, что до 2014 года украинские представители занимали в организации «достаточно высокие должности», но потом власти Украины отозвали своих представителей, а новые не были назначены.

Ранее украинский президент Петр Порошенко сообщил, что подписал указ об отзыве представителей Украины из всех уставных органов СНГ.