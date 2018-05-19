Трамп выдвинул Гарри Харриса на пост посла в Южной Корее

Президент США Дональд Трамп предложил кандидатуру командующего вооруженными силами в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) адмирала Гарри Харриса на должность посла в Южной Корее. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Как отмечается, адмирал Гарри Б. Харрис-младший в настоящее время является 24-м командиром Тихоокеанского командования США.

Реклама

При этом должность американского посла в Южной Корее свободна с момента, когда Дональд Трамп стал президентом США.

Ранее СМИ сообщили, что новым послом США в Южной Корее может стать адмирал Харрис.

Как отмечалось, длительное отсутствие главы дипмиссии в Сеуле волнует администрацию США, так как это может негативно повлиять на взаимоотношения двух стран.