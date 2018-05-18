Путин отметил расхождения во взглядах с Меркель

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелы Меркель отметил расхождения во взглядах между двумя лидерами, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По словам Путин, «несмотря на расхождения во взглядах» двусторонние отношения очень важны.

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«Важно, что, несмотря на непростую внешнеполитическую конъюнктуру, на имеющиеся расхождения во взглядах по ряду мировых проблем, Россия и Германия считают необходимым и полезным поддерживать регулярные контакты», — сказал Путин.

Президент уточнил, что обсуждались вопросы двустороннего взаимодействия в политической, торгово-экономической, культурной, гуманитарной сферах, международные вопросы.

В Сочи стартуют переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель. Это была первая встреча лидеров двух стран с момента их переизбрания.