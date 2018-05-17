Сенат США утвердил кандидатуру Хаспел на пост главы ЦРУ

Сенат США утвердил кандидатуру Джины Хаспел на пост главы ЦРУ. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, за высказались большинство из 100 сенаторов.

По данным агентства, Хаспел стала первой в истории США женщиной занявшей данную должность.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал сенат США подтвердить кандидатуру Джины Хаспел на пост директора ЦРУ.

По его словам, США нуждаются в работе Хаспел, чтобы обеспечить безопасность страны.

16 мая комитет по разведке сената США одобрил кандидатуру Джины Хаспел на пост главы ЦРУ. Ее кандидатуру поддержали 10 членов комитета.