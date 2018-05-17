Трамп объяснил выход США из ядерной сделки с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что выход США из ядерного соглашения с Ираном помог стабилизации Сирии. Об этом сообщает CNN.

«На самом деле выходом из ядерной сделки с Ираном мы помогаем стабилизации Сирии», — сказал Трамп.

Он также добавил, что это была ужасная сделка для США.

Трамп выразил надежду на то, что Сирия будет стабилизироваться и «это шоу ужаса закончится».

Ранее Трамп заявил, что Иран пытался установить господство на территории всего Ближнего Востока.

8 мая Трамп заявил о выходе США из ядерной сделки с Ираном.