Путин встретился с Асадом

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин встретился с президентом Сирии Башаром Асадом в Сочи, сообщает РИА «Новости».

«Сегодня в Сочи состоялись переговоры президента России Путина с президентом Сирийской арабской республики Башаром Асадом», — сказал Песков.

По его словам, Асад нанес рабочий визит в Сочи. Владимир Путин поздравил его с успехами в борьбе с террористами. Также Асад сообщил о готовности к началу политического урегулирования в Сирии.

Предыдущая встреча президентов России и Сирии прошла в Сочи в ноябре 2017 года.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп обратился к России в связи с ракетными ударами по САР.