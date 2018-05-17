Лукашевич: Киев продолжает «охоту» на россиян

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что правительство Украины продолжают «охоту» на россиян. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Продолжается охота на россиян, проживающих в Крыму. В заложниках на Украине продолжают оставаться капитан судна «Норд» Владимир Горбенко, общественный деятель Елена Одновол. 4 мая в порту Черноморска на борту судна украинскими спецслужбами был арестован россиянин Валерий Руднев по обвинению в дезертирстве», — сказал Лукашевич.

По его словам, таким образом «Киев продолжает мстить крымчанам за их исторический выбор».

Ранее сообщалось, что суд на Украине оставил под арестом капитана российского судна «Норд».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.