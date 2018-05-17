Эксперт: США готовятся к самостоятельному выходу из ДРСМД

Кандидат политических наук, американист Дмитрий Евстафьев заявил, что в санкциях против России за нарушение ДРСМД Трамп увидел способ вывести США из этого соглашения, передает НСН.

Президент США Дональд Трамп поручил своим министрам подготовить новые санкции против России за якобы нарушение Договора о ликвидации ракет средней и мало дальности (ДРСМД), сообщили в пресс-службе Белого дома.

Трамп делегировал свои полномочия по разработке плана антироссийских санкций в соответствии с разделом 1244 «С» закона о военном бюджете США главе Госдепа Майку Помпео, который должен представить проект санкций в координации с министром торговли Уилбуром Россом, министром финансов Стивеном Мнучином, министром обороны Джеймсом Маттисом и главой Национальной безопасности Майклом Роджерсом.

«Соединенные Штаты в силу логики своей военной политики активно готовятся к самостоятельному выходу из ДРСМД, который их не устраивает с точки зрения нового вооружения, которое они планируют разрабатывать.

Конечно, США заинтересованы, чтобы обвинить в коллапсе этого договора кого угодно, кроме себя. В этом смысле Трамп играет на опережение, поскольку потом можно будет вести дело к тому, чтобы объявить этот договор недействующим», — предположил Евстафьев.