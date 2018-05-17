В Кремле не увидели субстантивных выводов в докладе Мюллера
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера о предполагаемых связях американского президента с Россией, передает РИА «Новости».
По словам Пескова, такое расследование не относится к вопросам повестки российской стороны, и поэтому Россия не собирается в нем участвовать.
«Но, насколько мы понимаем, расследование имеет весьма абстрактное целеполагание, и нам неизвестно о хоть сколько-то субстантивных каких-то выводах, которые были сделаны», — заметил Песков.
Он добавил, что российская сторона пока не может понять, о чем идет речь в этом расследовании.
Ранее Мюллер, спецпрокурор по расследованию дела о «российском вмешательстве» в политику США, признал, что он не может выдвинуть обвинение против Трампа.