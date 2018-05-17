Пушков пошутил о размере взноса Украины в Совет Европы

Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков написал в своем твиттере, что взноса Украины в Совет Европы хватит на оплату работы уборщиц и покупку туалетной бумаги.

»$400 тыс., которые Киев намерен внести в бюджет Совета Европы, не спасут СЕ: не компенсируют потери от неучастия России в работе ПАСЕ и от сокращения взноса Турции. Чисто символический жест. Хватит на оплату работы уборшиц, части технических служб и на туалетную бумагу», — написал Пушков.

Ранее политик прокомментировал инцидент на украинском телеканале «Прямой», где появилась надпись о том, что президент Украины Петр Порошенко присутствовал при подписании акта о капитуляции Германии. Пушков иронизировал, что если информация телеканала верна, то украинскому лидеру в данный момент 93-95 лет.