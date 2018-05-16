Комитет сената США одобрил кандидатуру Хаспел на пост главы ЦРУ
Комитет по разведке сената США одобрил кандидатуру Джины Хаспел на пост главы ЦРУ. Об этом сообщает Reuters.
По данным агентства, кандидатуру Хаспел поддержали 10 членов комитета, а пять - высказались против.
Как отмечается, среди проголосовавших в пользу Хаспел также есть представители демократов.
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Ранее президент США Дональд Трамп позитивно отозвался о выступлении Джины Хаспел в сенате перед рассмотрением ее кандидатуры на пост главы ЦРУ.
В свою очередь сенатор Джон Маккейн заявил, что сенату следует отклонить кандидатуру Хаспел.
По его словам, она так и не признала аморальность пыток.