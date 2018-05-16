КНДР назвала условие для встречи Ким Чен Ына и Трампа

КНДР готова к переговорам с США, если Вашингтон откажется от политики давления и проявит заинтересованность в развитии двусторонних отношений. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Северной Кореи Ким Ге Гван, передает «Ренхап».

По его словам, Пхеньян не заинтересован в переговорах лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа, единственная цель которых — денуклиаризация.

Реклама

«Мы больше не будем заинтересованы в переговорах, если они (США. — «Газета.Ru») будут лишь пытаться в одностороннем порядке загнать нас в угол и заставить отказаться от ядерного оружия», — сказал замглавы северокорейского МИДа.

Он также призвал Вашингтон подойти к переговорам «искренне», чтобы получить надлежащий отклик со стороны Пхеньяна.

Ранее власти КНДР приняли решение об отмене встречи с руководством Республики Корея из-за военных учений в регионе.