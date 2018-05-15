В КНДР отменили встречу с Южной Кореей из-за военных учений США

Власти КНДР приняли решение отменить встречу на высоком уровне с представителями Южной Кореи, так как последние проводят военные учения вместе с США, передает агентство «Ренхап».

Встреча должна была пройти в среду, 16 мая.

В агентстве сообщают, что власти КНДР назвали совместные военные учения Соединенных Штатов и Республики Корея провокацией на фоне крепнущих межкорейских отношений.

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Отмечается, что встреча должна была пройти на демилитаризованной зоне Пханмунджом между двумя Кореями. Там же прошли переговоры лидера КНДР Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина 27 апреля.

Ранее сообщалось, что Южная Корея приняла предложение КНДР о встрече на высоком уровне.