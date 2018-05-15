Таратута: США, перенеся посольство в Иерусалим, вновь поставили свои интересы превыше всего

Американист, журналист-международник Михаил Таратута отметил, что поддерживать резолюцию для США не выгодно, потому что она осуждает их же инициативу о переносе посольства в Иерусалим, передает НСН.

Соединенные Штаты заблокировали принятие заявления Совбеза ООН о необходимости независимого расследования гибели палестинцевв секторе Газа. Граждане Палестины протестовали против открытия американского посольства в Иерусалиме. Жертвами столкновений с полицией Израиля, по последним данным, стали более 50 палестинцев, ранения получили не менее 2,4 тыс. человек.

«Американцы поступили со своей точки зрения логично. Они спровоцировали эту историю, поэтому не в их интересах поддерживать такую резолюцию, потому что она их же будет осуждать. США повели себя так, как Трамп себя обычно ведет: поставили интересы Америки и американцев превыше всего», - отметил американист.