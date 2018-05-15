В Кремле не согласились с критикой Кадырова в адрес СПЧ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что нельзя согласиться с критикой главы Чечни Рамзана Кадырова в адрес президентского совета по правам человека (СПЧ), передает РИА «Новости».

Кадыров ранее в связи с делом руководителя чеченского представительства «Мемориала» Оюба Титиева критически отозвался о работе СПЧ.

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«Наверное, нельзя согласиться с такими обвинениями — все-таки (СПЧ) достаточно представительный орган. Вы знаете, что он состоит из многих весьма авторитетных наших сограждан, весьма влиятельных… И поэтому нужно толерантно относиться к разным точкам зрения, которые высказываются этим органом», — сказал Песков.

Ранее журналист Максим Шевченко заявил, что покидает СПЧ.