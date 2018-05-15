Предложившего снять санкции с России экс-депутата Рады допросят в США

Бывший депутат Верховной рады Украины Андрей Артеменко, предложивший план по снятию санкций с России, заявил, что вызвали для дачи показаний перед большим жюри присяжных США по делу о «российском вмешательстве» в президентские выборы Соединенных Штатов. Об этом сообщает Politico.

По словам Артеменко, он не может предоставить подробную информацию о своем выступлении.

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Однако, он предполагает, что жюри будет спрашивать о его мирном плане между Украиной и Россией, о котором Артеменко общался с Майклом Коэном, адвокатом президента США Дональда Трампа.

Ранее Артеменко заявил, что ему запретили въезд на территорию Украины.