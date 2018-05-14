Минкульт Франции запутался в принадлежности Севастополя

Министерство культуры Франции на своем сайте обозначило Севастополь как российский город, после чего изменило данные, назвав его украинским. Об этом сообщает RT.

Речь идет о разделе на сайте, посвященном участникам акции «Ночь европейских музеев — 2018». В нем указывалось, что Севастопольский художественный музей имени М.П. Крошицкого располагается по адресу: проспект Нахимова, 9, Севастополь, Российская Федерация.

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Позднее французское ведомство изменило данные и обозначило Севастополь как украинский город.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.