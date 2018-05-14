В Израиле посчитали «странноватым» отказ России открыть посольство в Иерусалиме

Официальный представитель МИД Израиля Эммануэль Нахшон заявил, что видит противоречие в отказе России переносить свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим, передает РИА «Новости» слова представителя.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров негативно оценил перенос посольства США в Иерусалим, а также сказал, что все вопросы палестино-израильского урегулирования и статуса Иерусалима могут решаться только через политический диалог Израиля и Палестины.

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«Вы знаете, что Россия была одной из первых стран, признавших Западный Иерусалим столицей Израиля, было четкое заявление, поэтому это немного удивительно. Мы приветствуем посольства стран в Иерусалиме, который и является столицей Израиля, они это признали. Так что в этом заявлении есть что-то немного странноватое», — сказал Нахшон.

Также ранее сообщалось, что Франция раскритиковала перенос посольства США в Иерусалим. Церемония открытия представительства американской дипмиссии прошла 14 мая.