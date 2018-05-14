Совфед: Запад ставил задачу не допустить Путина к выборам до победы Трампа

В проекте доклада, подготовленном комиссией Совета Федерации по защите госсуверенитета, говорится о том, что США вместе с другими западными странами ставили задачу по недопуску к выборам президента России Владимира Путина, передает РИА «Новости».

По словам сенаторов, подобного рода попытки по оказанию влияния на желание большинства россиян оставить Путина главой государства предпринимались западными странами до политического кризиса 2014 года, а также победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.

С этой целью были предприняты действия по «дискредитации личности самого Путина и проводимой им внешней и внутренней политики как внутри самой России, так и по всему миру, максимальный раскол окружения президента, включая давних друзей и коллег». Также, подчеркнули в Совфеде, Путина пытались изолировать не только на международной арене, но и внутри самой России.