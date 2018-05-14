Экс-глава ЦРУ рассказал, к чему приведет выход США из сделки с Ираном

Бывший директор ЦРУ Майкл Хайден заявил, что выход США из ядерного соглашения с Ираном приведет к конфронтации с Европой. Об этом пишет Der Spiegel.

«Конфронтация произойдет в первую очередь не с Ираном, а с нашими друзьями в Европе. Европейцы имеют все основания задаваться вопросами: «Считаются ли с нашим мнением? Принимают ли нас американцы всерьез?». Мы разозлим наших лучших друзей, и случится крах трансатлантических отношений», — сказал Хайден.

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Он также добавил, что президент США Дональд Трамп в настоящее время торжествует по поводу того, что «он сумел навязать свою волю Великобритании, Франции и Германии».

Однако, по словам Хайдена, эта краткосрочная победа «дорого обойдется» США.

Ранее сообщалось, что в США пригрозили санкциями компаниям ЕС в случае сотрудничества с Ираном.