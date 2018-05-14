Экс-глава ЦРУ рассказал, к чему приведет выход США из сделки с Ираном
Бывший директор ЦРУ Майкл Хайден заявил, что выход США из ядерного соглашения с Ираном приведет к конфронтации с Европой. Об этом пишет Der Spiegel.
«Конфронтация произойдет в первую очередь не с Ираном, а с нашими друзьями в Европе. Европейцы имеют все основания задаваться вопросами: «Считаются ли с нашим мнением? Принимают ли нас американцы всерьез?». Мы разозлим наших лучших друзей, и случится крах трансатлантических отношений», — сказал Хайден.
Он также добавил, что президент США Дональд Трамп в настоящее время торжествует по поводу того, что «он сумел навязать свою волю Великобритании, Франции и Германии».
Однако, по словам Хайдена, эта краткосрочная победа «дорого обойдется» США.
Ранее сообщалось, что в США пригрозили санкциями компаниям ЕС в случае сотрудничества с Ираном.