Сформировано правительство Армении

Президент Армении Армен Саркисян и оппозиционный лидер Никол Пашинян во время акции протеста в... Vahram Baghdasaryan/Photolure/Reuters

Президент Армении Армен Саркисян подписал указы о назначении министров в составе правительства Никола Пашиняна. Соответствующие документы опубликованы на сайте президента.

Бывший министр охраны природы Арцвик Минасян назначен министром экономического развития и инвестиций. Атом Джанджугазян назначен министром финансов.

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Министром образования и науки стал Араик Арутюнян, здравоохранения — Армен Торосян, министром культуры — Лилит Макунц.

Бывший глава Министерства спорта Грачья Ростомян возглавил МЧС. Был произведен еще ряд назначений.

Ранее президент Армении Армен Саркисян назначил министром иностранных дел постпреда страны при ООН Зограба Мнацаканяна.