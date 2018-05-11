На Украине расследуют вмешательство в работу Яценюка с целью его отставки

Украинская национальная полиция приступила к расследованию уголовного дела по факту вмешательства в деятельность бывшего премьер-министра страны Арсения Яценюка с целью его отставки, передает «112 Украина».

«После ряда публикаций в СМИ и обращений народных депутатов Главным следственным управлением Национальной полиции Украины начато уголовное производство по факту вмешательства в деятельность Арсения Яценюка во время его пребывания в должности премьер-министра Украины с целью препятствования его деятельности и последующей отставки с должности главы правительства», — сообщили в МВД страны.

Уголовное производство по данному делу было открыто в соответствии с ч. 1 ст. 344 Уголовного кодекса Украины («Вмешательство в деятельность государственного деятеля»). По предварительным данным, группа лиц проплачивала митинги и распространяла ложную информацию через СМИ и депутатов Верховной рады.