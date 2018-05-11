Путин обсудил с Меркель ее встречу с Порошенко

Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала президенту России Владимиру Путину об итогах встречи с главой Франции Эммануэлем Макроном и украинским президентом Петром Порошенко, сообщается на сайте Кремля.

«Ангела Меркель проинформировала об итогах совместной с Президентом Франции Эммануэлем Макроном встречи 10 мая в Аахене с Президентом Украины Петром Порошенко», — говорится в сообщении.

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Также стороны обсудили ввод миротворцев ООН в Донбасс и условились активизировать работу в «Нормандском формате». Также был обсужден предстоящий визит Ангелы Меркель в Россию.

Ранее Порошенко рассказал об итогах встречи с Макроном и Меркель.