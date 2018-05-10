Пушков о встрече Трампа и Ким Чен Ына: Ким добился своего

Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в твиттере прокомментировал сообщение президента США Дональда Трампа о дате встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

«Ким добился своего: он хотел переговоров с главой США - он их получит 12 июня в Сингапуре. А вот добьется ли своего Трамп, очень сомнительно», — написал Пушков.

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Ранее Трамп заявил, что его встреча с северокорейским лидером Ким Чен Ыном пройдет в Сингапуре 12 июня.

В свою очередь МИД Сингапура подтвердил дату встречи двух лидеров.