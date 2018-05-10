Орбан призвал ЕС отказаться от идеи о Соединенных Штатах Европы
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Евросоюз отказаться от идеи о Соединенных Штатах Европы. Об этом он заявил, выступая с речью перед парламентом, передает Reuters.
10 мая парламент страны избрал Орбана на третий премьерский срок.
«ЕС должен оставить бредовые кошмары о Соединенных Штатах Европы; ЕС должен вернуться на землю. В качестве первого шага он должен изменить подход к вопросу миграции», — сказал Орбан.
Ранее глава МИД Германии Зигмар Габриэль поддержал идею создать Соединенные Штаты Европы.