Орбан призвал ЕС отказаться от идеи о Соединенных Штатах Европы

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Евросоюз отказаться от идеи о Соединенных Штатах Европы. Об этом он заявил, выступая с речью перед парламентом, передает Reuters.

10 мая парламент страны избрал Орбана на третий премьерский срок.

«ЕС должен оставить бредовые кошмары о Соединенных Штатах Европы; ЕС должен вернуться на землю. В качестве первого шага он должен изменить подход к вопросу миграции», — сказал Орбан.

Ранее глава МИД Германии Зигмар Габриэль поддержал идею создать Соединенные Штаты Европы.