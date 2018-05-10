МИД Латвии вручил ноту послу России

Госсекретарь МИД Латвии Андрей Пилдегович в ходе встречи с российским послом в республике Евгением Лукьяновым заявил, что ведомство осуждает нападение на посольство Латвии в Москве. Об этом сообщается на сайте МИД страны.

«Во время встречи госсекретарь заявил российской стороне о необходимости выполнения обязательств, предусмотренных 22-й статьей Венской конвенции о дипломатических связях», — говорится в сообщении.

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В ведомстве также добавили, что госсекретарь указал на необходимость предпринять все меры безопасности, чтобы не допустить подобных нападений.

Как отмечается, Пилдегович потребовал от российской стороны устранить повреждения, причиненные зданию посольства.

Ранее министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что на латвийское посольство в Москве было совершено нападение.