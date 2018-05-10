Президент Армении уволил глав полиции и Службы нацбезопасности после обращения Пашиняна

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ об отставке начальника полиции и директора Службы национальной безопасности, сообщает РИА «Новости».

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил в фейсбуке, что обратился к президенту с предложением об увольнении руководителей двух силовых ведомств.

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«Освободить от занимаемых должностей начальника полиции Владимира Гаспаряна и директора Службы национальной безопасности Георгия Кутояна», — говорится в указе, размещенном на сайте президента.

Президент Армении ранее пожелал Пашиняну сформировать кабмин в ближайшее время. Сообщалось также, что правящая Республиканская партия Армении (РПА) заявила о переходе в оппозицию.